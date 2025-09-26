İzmir’de çöp krizi iddiaları: Cemil Tugay, Gökan Zeybek’e yanıt verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partisinin İstanbul Kurultayı’nda yaptığı konuşmada İzmir’deki tüm çöp depolama alanlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kapatıldığını iddia etti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İzmir’de çöp krizi iddiaları: Cemil Tugay, Gökan Zeybek’e yanıt verdi
Yayınlanma:

Zeybek, “Diyorlar ya İzmir’de çöp toplanamıyor, İzmir’de çöp depolama alanlarının tamamı 10 gün önce bakanlık tarafından kapatıldı. İki gün önce tekrar açıldı, 31 Ekim’e kadar süre uzatıldı” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise iddiaları yalanladı.

Tugay: “Yanlış bilgilendirilmiş”

Cemil Tugay, Zeybek’in sözlerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Söylediklerinden anladığım kadarıyla yanlış bilgilendirilmiş. Harmandalı’yı bakanlık kullanıma kapatmadı, mahkeme kararıyla kapattı. Yeniden açılma sürecinde bakanlık bizi çok zorladı ama şehrimizin sorununun çözümü için bize bir yol açtı. Bu süreçte AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yakından takip ettiler. Onların da çözümde katkısı oldu.”

“Çalışanlarıyla yaşadığı sorunlar”

Tugay ayrıca Karşıyaka ve Buca’daki çöp birikmeleriyle ilgili de konuştu:
“İlçe belediyelerimizin çalışanlarıyla yaşadığı sorunlardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri zorunlu olmadığı halde, görevi olmadığı halde kendi personel ve araç gücüyle pek çok alanda çöplerin kaldırılması için çalıştık. Karşıyaka Belediyesi ile de mutlaka çalışacağız.”

Masterchef’te kriz: Çağatay, şef Mehmet Yalçınkaya’nın üzerine yürüdüMasterchef’te kriz: Çağatay, şef Mehmet Yalçınkaya’nın üzerine yürüdüMedya
Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyorMeteoroloji’den sarı kodlu uyarı: İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyorYurt
izmir cemil tugay
Günün Manşetleri
Cemil Tugay, Gökan Zeybek’e yanıt verdi
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
1,5 milyarlık uyuşturucu ele geçirildi!
“SGK’ya olan borçlarınızı ödeyin yeter”
Marmara’da kuvvetli fırtına bekleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray’da
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizm sektörü temsilcileriyle buluştu
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
İsrail Yemen’in başkentini vurdu!
Gazze’de son 24 saatte büyük kayıp
Çok Okunanlar
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Arabesk müziğin sevilen ismi güllü hayatını kaybetti: Feci kaza! Arabesk müziğin sevilen ismi güllü hayatını kaybetti: Feci kaza!
Benzine ve motorine zam var mı? 26 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları Benzine ve motorine zam var mı? 26 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları
İstanbul'da korkunç iddia: Otizmli çocuklara işkence edildi, bir kişi hayatını kaybetti İstanbul'da korkunç iddia: Otizmli çocuklara işkence edildi, bir kişi hayatını kaybetti
Kandilli Rasathanesi son dakika: 26 Eylül 2025 güncel deprem listesi Kandilli Rasathanesi son dakika: 26 Eylül 2025 güncel deprem listesi