İzmir’de çöp krizi iddiaları: Cemil Tugay, Gökan Zeybek’e yanıt verdi

Zeybek, “Diyorlar ya İzmir’de çöp toplanamıyor, İzmir’de çöp depolama alanlarının tamamı 10 gün önce bakanlık tarafından kapatıldı. İki gün önce tekrar açıldı, 31 Ekim’e kadar süre uzatıldı” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise iddiaları yalanladı.

Tugay: “Yanlış bilgilendirilmiş”

Cemil Tugay, Zeybek’in sözlerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Söylediklerinden anladığım kadarıyla yanlış bilgilendirilmiş. Harmandalı’yı bakanlık kullanıma kapatmadı, mahkeme kararıyla kapattı. Yeniden açılma sürecinde bakanlık bizi çok zorladı ama şehrimizin sorununun çözümü için bize bir yol açtı. Bu süreçte AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yakından takip ettiler. Onların da çözümde katkısı oldu.”

“Çalışanlarıyla yaşadığı sorunlar”

Tugay ayrıca Karşıyaka ve Buca’daki çöp birikmeleriyle ilgili de konuştu:

“İlçe belediyelerimizin çalışanlarıyla yaşadığı sorunlardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri zorunlu olmadığı halde, görevi olmadığı halde kendi personel ve araç gücüyle pek çok alanda çöplerin kaldırılması için çalıştık. Karşıyaka Belediyesi ile de mutlaka çalışacağız.”