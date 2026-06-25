İzmir'de iki Belediyeye şafak operasyonu! Belediye Başkanları gözaltına alındı

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, CHP'li Balçova ve Seferihisar Belediyelerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in gözaltına alındığı bildirildi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Sabah saatlerinde başlatılan operasyon çerçevesinde, emniyet güçleri her iki belediye binasında da geniş çaplı arama ve inceleme başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, Belediye Başkanları Onur Yiğit ve İsmail Yetişkin’i ikametlerinde gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.