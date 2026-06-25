İzmir'de iki Belediyeye şafak operasyonu! Belediye Başkanları gözaltına alındı

İzmir güne siyaset gündemini derinden sarsacak bir son dakika operasyonu haberiyle başladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İzmir'de iki Belediyeye şafak operasyonu! Belediye Başkanları gözaltına alındı
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Güvenlik güçleri tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, CHP'li Balçova ve Seferihisar Belediyelerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in gözaltına alındığı bildirildi.

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Sabah saatlerinde başlatılan operasyon çerçevesinde, emniyet güçleri her iki belediye binasında da geniş çaplı arama ve inceleme başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, Belediye Başkanları Onur Yiğit ve İsmail Yetişkin’i ikametlerinde gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.

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