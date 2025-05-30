İzmir’de işçilerden büyük yürüyüş: Grev ikinci gününde Gündoğdu Meydanı’na aktı

İzmir’de haklarını arayan işçiler adeta sel gibi aktı. İstedikleri zammı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden alamayan emekçiler, grevin ikinci gününde Gündoğdu Meydanı’na yürüyüş düzenledi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 80 bin liraya imza atacaklarını açıkladı.

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İzmir’de işçilerden büyük yürüyüş: Grev ikinci gününde Gündoğdu Meydanı’na aktı
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İşçiler üretimden gelen güçlerini gösterdi, hizmetler durdu. Seslerini duyurmak isteyen emekçiler Konak’tan Alsancak’a kadar yoğun bir katılımla yürüdü. Trafik büyük ölçüde aksadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, grevin ikinci gününde güçlü bir birlik mesajı verdi.

Genel-İş üyesi binlerce işçi sabah saatlerinden itibaren Konak Pier önünde toplandı. Yürüyüşe geçen işçiler sık sık sloganlar atarak taleplerini dile getirdi. Eylem nedeniyle yollar trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Yürüyüşün son durağı Gündoğdu Meydanı oldu. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde istediklerini alamayan işçiler yetkililere seslendi ve "eşit işe eşit ücret" talebini yineledi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, belediyeyi sert şekilde eleştirdi. Üç şirkete 80-90 bin lira maaş verilirken, grevdeki işçilere 45 bin liranın reva görüldüğünü belirtti ve "Biz 80 bine imza atacağız" diye konuştu.

Grev nedeniyle birçok hizmet aksadı. Sefere çıkmayan ESHOT otobüsleri yerine İZULAŞ otobüsleri ile kısmi hizmet verildi. Kent genelinde temizlik, park ve bahçe, fen işleri, mezbaha, kreş, aşevleri ve otopark gibi birçok alanda çalışmalar durdu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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