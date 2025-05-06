İzmir’den Ankara’ya: İşten çıkarılan kadın emekçilerin 6 günlük protesto yürüyüşü

İzmir’den yola çıkan Çiğli Belediyesi’nin işten çıkardığı kadın işçiler, 6 gündür protesto yürüyüşü yapıyor. Yol boyunca türküler söyleyen emekçiler, "işimi geri istiyorum" diyerek taleplerini haykırıyor.

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İzmir’den Ankara’ya: İşten çıkarılan kadın emekçilerin 6 günlük protesto yürüyüşü
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Dile kolay, 6 gündür yollarda olan kadın işçiler, Çiğli Belediyesi'ne karşı haksız yere işten çıkarıldıkları işlerine geri dönmek için mücadele ediyor. Yürüyüşlerinin 6. gününde Eskişehir’e ulaşan emekçiler, yolda hep birlikte marşlar söyleyerek moral buluyorlar.

Geceyi Yolda Geçiriyorlar

Geceyi dinlenerek geçiren kadınlar, sabah erkenden tekrar yola koyuluyor. Her adımda birlikte söyledikleri türkülerle güç topluyorlar.

Hedef: Ankara’da Adalet Aramak

Protesto yürüyüşü, Çiğli Belediyesi'nden çıkarılan 6 kadının, Ankara’daki CHP Genel Merkezi önünde sona erdirilecek. Emekçiler, yaşadıkları haksızlığın giderilmesini talep edecekler.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

izmir çiğli
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