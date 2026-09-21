İzmir'in eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti! Yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti

Balçova'daki evinde aniden rahatsızlanarak kalp durması geçiren ve acil olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özfatura, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım servisindeki tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BALÇOVA'DAKİ EVİNDE ANİDEN KALBİ DURMUŞTU

Önceki gün evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonrası hastaneye sevk edilen Özfatura'nın vefatına ilişkin ayrıntılar:

Balçova'daki ikametinde kalp durması geçirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 83 yaşındaki tecrübeli siyasetçi, doktorların yürüttüğü yoğun yaşam mücadelesine rağmen çoklu organ yetmezliği ve kalp komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat haberi, ailesi başta olmak üzere Türk siyaset dünyasında ve İzmir kamuoyunda büyük üzüntüyle karşılandı.

İZMİR'DE İKİ AYRI DÖNEMDE BAŞKANLIK YAPTI

Türk siyasetinin ve yerel yönetimlerinin tanınan isimlerinden biri olan Burhan Özfatura, İzmir'de iki farklı dönemde kenti yönetti:

1984-1989 Dönemi: 1984 yerel seçimlerinde Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi'nden (ANAP) aday olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. 1989 yerel seçimlerinde görevini devretti.

1994-1999 Dönemi: 1994 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi (DYP) adayı olarak yeniden sandıktan zaferle çıktı ve 1999 yılına kadar ikinci kez İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet verdi.

Kültür ve Basın Hayatı: Belediye başkanlığı görevinin ardından uzun yıllar boyunca çeşitli ulusal ve yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı, ekonomi ve şehircilik üzerine değerlendirmelerde bulundu.