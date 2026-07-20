İzmit Belediyesi'ne polis baskını! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltında

İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde çok sıcak gelişmeler yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İzmit Belediyesi'ne polis baskını! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltında
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 Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA VE İNCELEME BAŞLATILDI

Alınan bilgiye göre, yürütülen soruşturma çerçevesinde sabahın erken saatlerinde İzmit Belediyesi ana binasına polis ekipleri giriş yaptı. Belediye binasına giren ekipler, içerideki odalarda ve evraklarda detaylı inceleme ve arama çalışmalarına başladı.

BAŞKANIN EVİNDE DE ARAMA YAPILIYOR

Genişletilerek sürdürülen operasyon kapsamında polis ekipleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet’i işlemlerini gerçekleştirmek üzere polis merkezine götürdü. Emniyet güçlerinin ayrıca belediye binasındaki çalışmaların yanı sıra Başkan Hürriyet’in ikamet ettiği evinde de arama çalışmalarına başladığı öğrenildi. Olayla ilgili adli sürecin ve operasyonun detaylarının netleşmesi bekleniyor.

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