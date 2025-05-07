Kadın işçilerden CHP'ye tepki: “Emekçisine sırtını döndü”

Kararlılıkla yollarına devam eden işçiler, yürüyüşlerini CHP Genel Merkezi önüne kadar sürdüreceklerini açıkladı.

“İşimize iade edilene kadar durmayacağız, yürümeye devam edeceğiz.”

16 kadın işçi adına yapılan açıklamada, haksız yere işten çıkarıldıklarını ve bir yıldır haklarını aradıklarını vurguladılar.

“Bugün yürüyüşümüzün yedinci günündeyiz. Eskişehir Mahmudiye durağından tüm Türkiye’ye sesleniyoruz. Bizler Çiğli Belediyesi’nde çalışırken haksız yere işten çıkarılmış 16 kadın işçiyiz. Bir yıldır mücadele ediyoruz ama ne yazık ki CHP emekçilerine sırtını döndü.”

İşçiler yürüyüş boyunca marşlar ve türkülerle morallerini yüksek tutarken, kamuoyunun sessiz kalmaması çağrısında bulundular.

“Emeğin değerini hep ön planda tuttuk. Ancak bize reva görülen; işsizlik, yoksulluk ve yok sayılmak oldu.”

Yalnızca işe dönüş değil, kadın emeğine yönelik ayrımcılığa ve güvencesizliğe de dikkat çekmek istediklerini belirttiler.

“Bu yürüyüş sadece işe dönüş talebi değil; kadın emeğinin görünmezliğine, haksızlığa ve güvencesizliğe karşı bir haykırıştır.”