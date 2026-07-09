Kadirli Belediye Başkanı'na silahlı saldırı!

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Kadirli Belediye Başkanı seçilen Mustafa Mert Olcar, beraberindeki heyetle birlikte ilçe merkezinde esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulunuyordu. Bu sırada cadde üzerinden geçen ve henüz plakası ile sürücüsü belirlenemeyen hareket halindeki bir otomobilden, Başkan Olcar ve yanındakilerin bulunduğu gruba doğru tabancayla peş peşe ateş açıldı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI, İLÇEDE PANİK YAŞANDI

Saldırının hedefi olan Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve yanındaki partililer, kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtularak olaydan yara almadan kurtuldu. Silah seslerinin yankılandığı merkezde çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşarken, bölgede kısa süreli panik havası hakim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, saldırının ardından hızla uzaklaşan otomobili ve içindeki şüpheli veya şüphelileri yakalamak için ilçenin giriş çıkışlarını kapatarak geniş çaplı bir operasyon başlattı. Saldırının arkasındaki neden henüz netlik kazanmazken, olaya ilişkin çok yönlü adli soruşturma devam ediyor.