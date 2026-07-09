Kadirli Belediye Başkanı'na silahlı saldırı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar'a yönelik çirkin bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. Esnaf ziyareti sırasında düzenlenen saldırıda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ilçede büyük bir hareketlilik başladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kadirli Belediye Başkanı'na silahlı saldırı!
Yayınlanma:

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Kadirli Belediye Başkanı seçilen Mustafa Mert Olcar, beraberindeki heyetle birlikte ilçe merkezinde esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulunuyordu. Bu sırada cadde üzerinden geçen ve henüz plakası ile sürücüsü belirlenemeyen hareket halindeki bir otomobilden, Başkan Olcar ve yanındakilerin bulunduğu gruba doğru tabancayla peş peşe ateş açıldı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI, İLÇEDE PANİK YAŞANDI

Saldırının hedefi olan Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve yanındaki partililer, kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtularak olaydan yara almadan kurtuldu. Silah seslerinin yankılandığı merkezde çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşarken, bölgede kısa süreli panik havası hakim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, saldırının ardından hızla uzaklaşan otomobili ve içindeki şüpheli veya şüphelileri yakalamak için ilçenin giriş çıkışlarını kapatarak geniş çaplı bir operasyon başlattı. Saldırının arkasındaki neden henüz netlik kazanmazken, olaya ilişkin çok yönlü adli soruşturma devam ediyor.

Meteoroloji il il saat vererek uyardı: Sağanak yağış bu illeri vuracakMeteoroloji il il saat vererek uyardı: Sağanak yağış bu illeri vuracakYurt
osmaniye silahlı saldırı
Günün Manşetleri
Meteoroloji il il saat vererek uyardı
İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı resti
Perinçek'ten NATO Zirvesi sonrası ilk yorum
Elazığ'da organize suç örgütü davası karara bağlandı
İnan Güney'in de aralarında olduğu 6 sanık tahliye edildi
Araç sahipleri dikkat, bu tuzağa düşmeyin!
"ABD'ye destek veren her yeri vuracağız"
Trump'tan son dakika açıklaması
Rusya resmen tehdit ilan edildi!
Sultanlar Polonya'yı puan tablosunda ezip geçti
Çok Okunanlar
Meteoroloji il il saat vererek uyardı Meteoroloji il il saat vererek uyardı
Altın fiyatlarında hareketlilik! 9 Temmuz güncel altın fiyatları Altın fiyatlarında hareketlilik! 9 Temmuz güncel altın fiyatları
Depoları dolduracaklar dikkat! Depoları dolduracaklar dikkat!
Dur ihtarına uymayan 14 yaşındaki sürücünün babasına tarihi ceza Dur ihtarına uymayan 14 yaşındaki sürücünün babasına tarihi ceza
Bursa'da korku dolu anlar! Bursa'da korku dolu anlar!