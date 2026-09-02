Keçiören Belediyesi'nde uyuşturucu şoku! 171 personelin testi pozitif çıktı: Başsavcılık resmen düğmeye bastı

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın belediye bünyesinde uyuşturucu kullanımını tespit etmek ve önlemek amacıyla çalışanlara yönelik başlattığı gönüllü uyuşturucu tarama testleri çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Keçiören Belediyesi'nde uyuşturucu şoku! 171 personelin testi pozitif çıktı: Başsavcılık resmen düğmeye bastı
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 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/80263 sayılı soruşturma dosyasına giren resmi yazışmalara göre, ilk aşamada 171 belediye personelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Başsavcılık, pozitif sonuç veren personeller hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 191. maddesi uyarınca adli işlem yapılması talimatını verdi.

GÖNÜLLÜ TESTLER LABORATUVARDA İNCELENDİ: 171 KİŞİDE MADDE TESPİT EDİLDİ

Belediye şirketinin 12 Ocak 2026 tarihli yönetim kararıyla başlatılan çalışmada; hizmet kalitesini artırmak ve iş sağlığı ile güvenliğini temin etmek amacıyla çalışanların açık rızaları alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde taraması gerçekleştirildi. TÜRKAK akreditasyonuna sahip özel bir laboratuvar aracılığıyla yürütülen testlerin ilk etabında 171 personelin sonucu pozitif çıktı.

Dosyaya giren polis tutanaklarına göre, ilk taramada pozitif çıkan 171 çalışandan 42’sinin daha sonraki kontrollerde test sonuçlarının negatife döndüğü bildirildi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: KAN, KIL VE İDRAR ÖRNEKLERİ ALINACAK

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün araştırmalarının ardından dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na intikal etti. Başsavcılık şu kritik talimatları verdi:

Testi pozitif çıkan çalışanlar hakkında TCK 191 kapsamında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli tahkikat başlatılması,
Şüphelilerin ifadelerinin alınması ve her biri için ayrı fezleke hazırlanması,
Kullanılan maddenin kesin tespiti için CMK’nın 75. maddesi gereğince şüphelilerden kan, kıl ve idrar örneklerinin alınması.

Biyolojik bulguların zaman aşımıyla kaybolmasını engellemek adına emniyete tekit yazısı gönderen başsavcılık, sürecin ivedilikle sonuçlandırılmasını istedi.

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