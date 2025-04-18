Kemalpaşa Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu: Başkan Yardımcısı ve 4 kişi adliyede

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz kasım ayında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında planlanan ancak Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin gelen bir ihbar üzerine soruşturma başlattı. Yaklaşık 5 ay süren çalışmanın ardından elde edilen deliller doğrultusunda operasyon kararı alındı.

“İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları” iddia edilen şüphelilere yönelik Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.