Kuşadası Belediyesi’ne dev operasyon! Özel kalem müdürü ve eski başkan yardımcısı gözaltında

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 22 şüpheliden 15’i yakalanırken, firari durumdaki 7 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

MASAK raporları ve HTS kayıtları usulsüzlüğü ortaya çıkardı

Başsavcılık tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada; tanık ifadeleri, şüphelilerin etkin pişmanlık beyanları, HTS analizleri ve MASAK raporlarındaki şüpheli hesap hareketleri incelemeye alındı. Yapılan teknik ve fiziki incelemeler neticesinde organize şekilde işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin makul şüphelerin oluşması üzerine adli süreç başlatıldı.

Şüpheliler arasında üst düzey isimler yer alıyor

Soruşturma dosyası kapsamında hakkında işlem başlatılan 22 kişilik şüpheli listesinde dikkat çekici isimler bulunuyor:

Şebnem Kars Şenol (Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü)

Oğuzhan Turan (Kuşadası Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı)

Ali Kotan (CHP Belediye Meclis Üyesi)

İzmir, Aydın ve Antalya’daki adreslerde yapılan eş zamanlı baskınlarda arama ve el koyma işlemleri icra edilirken, gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.