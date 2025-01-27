Kütüphanede LGBT içeriği: Aileler ve belediye karşı karşıya

Akşam Gazetesi'nin haberine göre çocuk kütüphanesi raflarında yer alan ve ödünç alınabilen “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler” adlı kitabın içeriği, bazı ailelerin tepkisini çekti. Kitap, LGBT konularını ele alan bölümleri nedeniyle eleştirildi.

AİLELELRDEN TEPKİ

Aileler, İtalyan yazarlar Francesca Cavallo ve Elena Favilli’nin kaleme aldığı kitabın, çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceğini savunarak kütüphane yetkililerini uyardı. Ancak gelen tepkilere rağmen, CHP’li Beylikdüzü Belediyesi kitabı raflardan kaldırmadı. Sosyal medyada da yankı uyandıran durum, ebeveynlerden biri tarafından şöyle dile getirildi:

"Kitaptaki hikayeyi okuyan kızım, kafası karışmış bir halde bize sorular sormaya başladı. Bu durumu kabul edemeyiz."

Kitabın bir bölümü, “Coy” adlı bir erkek çocuğun kendisini kız gibi hissetmesini ve bu durumu ailesine açıklamasını konu alıyor. Hikayede, ailenin çocuğu bir doktora götürdüğü ve doktorun, “Kendisini kız gibi hisseden erkek çocuklar ve erkek gibi hisseden kız çocukları vardır. Bunlara transseksüel denir” açıklamasıyla durumu izah ettiği anlatılıyor.

‘Muzır Neşriyat’ Kararı

Türkiye’de çeviri olarak yayımlanan kitap, 27 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla “Muzır neşriyat” listesine alınmıştı. Kararda, kitabın 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde olumsuz etkiler yapabileceği belirtilmişti. Kitabın yazarı Francesca Cavallo, bu kararın ardından yaptığı açıklamada, “Bir hükümet, eşitliği teşvik eden bir çocuk kitabından korkuyorsa, bu kitabın büyük bir etki yarattığını gösterir” ifadelerini kullanmıştı.