Memleket Partisi'nin İBB adayı belli oldu
Memleket Partisi de İstanbul adayını açıkladı. Memleket Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller oldu. Hacıgüzeller, "Denetlenen, dürüst belediyecilik yapacağız." dedi.
Memleket Partisi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday çıkardı.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, partisinin İstanbul adayını açıkladı. Aday tanıtım toplantısı Eyüpsultan'da yapıldı.
Memleket Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller oldu.
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Hacıgüzeller, İstanbul'u 10 ilke altında yöneteceklerini vaat etti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi