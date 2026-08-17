Menderes'te başkanvekilliği seçimi karıştı: 3 geçersiz oy salonu savaş alanına çevirdi!

İkinci tur oylamasında üç oyun geçersiz sayılması üzerine başlayan tartışmalar tekmeli yumruklu arbedeye dönüştü; karara itiraz eden CHP grubu salonu terk etti.

İLK TURDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen başkanvekilliği seçiminde 4 farklı aday yarıştı. İlk tur oylama sonuçları şu şekilde kaydedildi:

Asuman Şen (Cumhur İttifakı): 12 oy

Barış Gürsoy (Yeni Parti): 10 oy

Mehmet Ali Akar (CHP): 5 oy

Mustafa Öztürk (Bağımsız): 1 oy

Hiçbir adayın yasal çoğunluğu sağlayamaması üzerine seçimde ikinci tura geçildi.

3 GEÇERSİZ OY ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İkinci turda Asuman Şen 10, Barış Gürsoy 9, Mehmet Ali Akar 5 ve Mustafa Öztürk 1 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı. İptal edilen oyların kendi adaylarına ait olduğunu belirten CHP grubu Divan Başkanlığı'na sert tepki gösterdi. İtirazların reddedilmesi üzerine CHP’li üyeler protesto amacıyla salonu terk etti ve seçime CHP grubu olmadan devam edildi.

MECLİS SALONUNDA TEKMELİ YUMRUKLU ARBEDE

Protesto ve salonu terk etme kararının ardından meclis üyeleri arasındaki sözlü gerilim fiziksel kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu arbedeyi salonda bulunan diğer üyeler güçlükle ayırdı.