Metro İstanbul'da grev aşamasına gelindi: Sendikadan açıklama

TÜRK-İŞ'e bağlı Demiryol-İş Sendikası, 18’inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmazlık yaşandığını ve yasal sürecin ardından grev hakkını kullanma kararı aldıklarını açıkladı. (14 Kasım'da yetki belgesi alarak başladığımız 18'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri, 60 günlük yasal sürenin ve 20 günlük arabuluculuk sürecinin sona ermesiyle sonuçsuz kalmıştır.)

Demiryol-İş İstanbul Şube Başkanı Resul Aktaş, Metro İstanbul'un yeterli zam teklif etmediğini ve geçim sıkıntısı çeken işçilerin enflasyon nedeniyle zorluklar yaşadığını belirtti. (Kanun gereği, 60 gün içinde üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş yerlerimizde grev hakkımızı kullanmak zorundayız. Artık emekçi arkadaşlarımızın dayanacak gücü kalmamıştır.)

Esenler’de bulunan Metro İstanbul Genel Müdürlüğü önünde bir araya gelen işçiler, grev kararını okuduktan sonra açıklamalarını binanın camına astı. (Şu çok iyi bilinmelidir ki, bu süreçte işveren tarafından olumlu bir adım atılmazsa, kararlılıkla ve birlik içinde yasal grevimizi uygulamaya koyacağız.)

Demiryol-İş İstanbul Şube Sekreteri Hüseyin Akçakoca, grevin hangi gün ve saatte uygulanacağına dair detayların daha sonra ilan edileceğini söyledi.