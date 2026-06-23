Önce ceza kesip sonra rüşvet pazarlığı yapmışlar: Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklandı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirlerinin rüşvet karşılığında usulsüz ruhsat işlemleri yaptıkları saptandı. Doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki Adalar bölgesinde kaçak yapılaşmaya göz yumulduğu iddiaları üzerine savcılık; 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından dosyayı başlattı.

TEKNİK VE MALİ TAKİP ÇARKINI MASAK VE HTS KAYITLARI ÇÖZDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik takip, MASAK verileri, HTS ve baz kayıtları incelemeleri sonucunda rüşvet çarkının detayları ortaya çıkarıldı. Tarihi eser niteliğindeki yapılarda yapılan esaslı inşaat faaliyetlerine, rüşvet karşılığında "basit onarım" adı altında izin verildiği ve ruhsatsız işletmelere para karşılığı göz yumulduğu belirlendi.

ÖNCE CEZA KESİP SONRA RÜŞVET PAZARLIĞI YAPMIŞLAR

Soruşturma dosyasındaki şok edici tespitlere göre, ruhsatsız ve kaçak yapılara önce yüksek miktarda para cezaları kesilerek mülk sahipleri sisteme dahil edildi. Ardından bu cezaların düşürülmesi vaadiyle rüşvet pazarlıklarına girişildi. Anlaşma sağlanan kişilerin cezaları evraklarda yapılan usulsüz değişikliklerle indirildi. Ayrıca ruhsat almak isteyen vatandaşların belediye görevlileri eliyle belirli mimarlara yönlendirildiği ve usulsüz ruhsatların bu şekilde hızlandırıldığı saptandı. Dosyada şu ana kadar 40 ayrı eylem kapsamında 47 şüphelinin suça karıştığı belirlendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLA DÜĞMEYE BASILDI

Elde edilen delillerin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Rize ve Sivas illerindeki toplam 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 42 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki çok sayıda dijital materyale el konuldu.

MAHKEME KARARINI VERDİ: 35 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 şahıs ifadelerinin ardından serbest kalırken, 39 kişi mahkemeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.