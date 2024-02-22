Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın projelerini duyurdu

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, bu sözlerle İBB yönetimini eleştirdi. İstanbullunun sorunlarının a'dan z'ye çözüme kavuşturulamadığını söyledi.

"Her yapılan sorun diğer sorunları beraberinde getirdi. A'dan Z'ye vatandaşa sorduğumuzda trafik, deprem, sokakların güvenliğinde dayanıksız konutların çok konuşulup ama bir türlü adım atılmadı. Geçmişten bugüne yapılan hizmetler sorunları çözmüş değil."