Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın projelerini duyurdu

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, basın mensuplarıyla buluştu. 31 Mart seçimlerinde başkan seçilirse, gerçekleştirmeyi planladığı projeleri anlattı. Aydın, İstanbul'un yakıcı sorunlarının hala çözüme kavuşturulamadığını söyledi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, bu sözlerle İBB yönetimini eleştirdi. İstanbullunun sorunlarının a'dan z'ye çözüme kavuşturulamadığını söyledi.

"Her yapılan sorun diğer sorunları beraberinde getirdi. A'dan Z'ye vatandaşa sorduğumuzda trafik, deprem, sokakların güvenliğinde dayanıksız konutların çok konuşulup ama bir türlü adım atılmadı. Geçmişten bugüne yapılan hizmetler sorunları çözmüş değil."

Birol Aydın; çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlılara yönelik projelerini tanıttı. İstanbul Kongre Merkezi’nde, basın mensuplarıyla bir araya gelen Saadet Partisi'nin İBB Başkan Adayı Birol Aydın, İstanbullunun gerçek sorununun ‘geçim sıkıntısı’ olduğunu kaydetti.  Beklenen Marmara depremine ilişkin ise, İstanbul'un nüfusu azaltılmalı dedi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, göreve gelir gelmez yapacağı faaliyetleri anlattı.

Saadet Partisi İBB adayını ilan ettiSaadet Partisi İBB adayını ilan ettiGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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