Seçim yaklaştıkça İmamoğlu ve Kurum arasındaki tartışma sertleşti

İstanbul Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ataköy İkitelli Metro Hattı Bahariye-Ataköy İstasyonları Arası 2. Etap Açılışı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada İmamoğlu "İstanbul, metro üretiminde yaşadığı bereketi 5 yıldır her alanda yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ise Bağcılar Halk Sarayı’nda düzenlenen Giresunlular ile İftar Programı'na katıldı. Kurum, "İstanbullu hemşerilerimizi yalanlardan hem de trafik çilesinden kurtaracağız." dedi.

İmamoğlu, 65 kilometre metro hattını hizmete açtıklarını tekrarladı. "65.1 kilometre bitti 63 kilometre metro hattı çalışmalarımız da devam ediyor gürül gürül" diyen İmamoğlu'na karşılık, Murat Kurum'un önceliği yine kentsel dönüşüm vaadi oldu. Kurum, "El ele vereceğiz, 650 bin konutu yapacağız" dedi.