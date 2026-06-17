Seferihisar Belediyesi'nde 2. Dalga operasyon! Başkan Yardımcısı ve Veli Ağbaba'nın danışmanı gözaltında

İnşaat ile imar konularında usulsüzlük yapılması karşılığında elden ve siber banka hesapları üzerinden toplamda 6 milyon TL'lik kirli bir rüşvet trafiğinin tescillenmesi üzerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında çok kritik isimlerin de yer aldığı şüpheliler gözaltına alındı.

İLK DALGADA 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Kamuoyunda büyük ses getiren rüşvet ağının siber delillerle deşifre edilen ilk ayağında, 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında operasyonel çalışmalar gerçekleştirilmişti. Adliyeye sevk edilen isimlerden Seferihisar Jeotermal A.Ş. büro işçisi Seda Türkmen savcılık tescil sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Buna karşılık Seferihisar Belediyesi Satın Alma Birimi Koordinatörü Oktay Kalkan, gazeteci Evrim Ataman ve Encümen Üyesi olan Harita Mühendisi Barış Sakcı mahkemece "rüşvete aracılık ve irtikap" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI BASKINLAR: MAKAM ODASI ARANDI

Teknik ve fiziki takibin siber veri analizleriyle birleştirilmesi sonucu rüşvet çarkına dahil olduğu tescillenen yeni şüpheliler için 17 Haziran 2026 Çarşamba sabahı saat 05.00'te İzmir ve Ankara'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında emniyet güçleri Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı'nın belediyedeki makam odasında geniş çaplı fiziki ve siber arama gerçekleştirdi. Operasyonel faaliyetler neticesinde aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ile siber veri dökümanına el konuldu. İş dünyası ayağında ise lüks inşaat firması sahiplerinin de bulunduğu zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ANKARA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR: MİLLETVEKİLİ DANIŞMANI GÖZALTINDA

Soruşturmanın en çarpıcı ve siber mali analizlere yansıyan gelişmesi ise Ankara ayağında yaşandı. TBMM Genel Sekreterliği bünyesinde büro memuru olarak SGK tescili bulunan ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanlığını yürüten Özlem Akyılmaz, başkentte düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Siber mali polislerin ve MASAK raporlarının tescil ettiği verilere göre; danışman Özlem Akyılmaz'ın rüşvet zincirinden elde edildiği değerlendirilen 500 bin TL'lik bir bakiyeyi doğrudan Milletvekili Veli Ağbaba'nın hesaplarına transfer ettiği öne sürüldü. Ayrıca Akyılmaz'ın, resmi sistemlerde Milletvekili Ağbaba'nın telefon numarası olarak beyan edilen kurumsal hattı kullandığı siber saptamalara yansıdı.

YETKİSİZLİK KARARIYLA DOSYANIN AYRILMASI GÜNDEMDE

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki ifade ve parmak izi tescil işlemleri sürerken, soruşturmanın hukuki ve bürokratik seyriyle ilgili de kritik bir adım atılması bekleniyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, rüşvet paralarının izini süren mali raporlar doğrultusunda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki evrakı ana dosyadan ayırmaya hazırlandığı öğrenildi. Yasama dokunulmazlığı ve hukuki yetki kuralları uyarınca, Ağbaba hakkındaki dosyanın "yetkisizlik" kararıyla doğrudan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu’na gönderileceği iddia ediliyor. Bölgedeki siber ve fiziki adli gelişmeler anbean takip ediliyor.