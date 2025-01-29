Siirt Belediyesine kayyum atandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Sofya Alağaş, Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince geçici tedbir olarak görevden alındı. Bu kapsamda, Belediye Kanunu’nun 45 ve 46. maddeleri uyarınca Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt Belediye Başkan Vekili olarak atandı.

NE OLMUŞTU

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla açılan dava Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, yedinci duruşmada Alağaş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Bu kararın ardından İçişleri Bakanlığı, Anayasa ve Belediye Kanunu çerçevesinde Alağaş’ı görevden uzaklaştırarak yerine kayyum atanmasına karar verdi.