Son Dakika: Beşiktaş Belediyesi'ne dev rüşvet operasyonu!

İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yürütülen büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

"Rüşvet almak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla aralarında eski belediye başkan yardımcısı ve aktif meclis üyelerinin de bulunduğu 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN İSİMLERİ VE GÖREVLERİ

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyete götürülen 5 şüphelinin isimleri ve belediyedeki görevleri şu şekilde açıklandı:

Cevdet ÇALİ: Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı
Bülent KARAKAŞ: Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi
Özlem Demir KARAKAŞ: Sarbel Organizasyon Büro İşçisi
Oylum IŞIK: Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi
İlker ULUER: Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi

MAKAM ODALARI VE EVLERDE ARAMA: BİNLERCE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun ardından polis ekipleri şüphelilerin ikametlerinde ve belediyedeki makam odalarında eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda şahısların dijital ayak izlerini ortaya çıkaracak çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Ayrıca aramalarda, suçtan elde edildiği ve rüşvet çarkına ait olduğu değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin euro nakit dövize de savcılık talimatıyla el konulduğu bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

