Son dakika: İBB’ye şafak operasyonu!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İBB bünyesindeki iki kritik şube müdürlüğünü takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları somut delillere dönüştürüldü.

13 ŞÜPHELİDEN 12'Sİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen organize suç faaliyeti soruşturması kapsamında, 15 Mayıs 2026 sabahı operasyon için düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, Mali Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Bu şahsın yakalanması için uluslararası prosedürlerin başlatıldığı öğrenildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ FAALİYETİ KAPSAMINDA İNCELEME

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu usulsüzlüklerin münferit bir olay olmadığı, organize bir suç örgütü faaliyeti kapsamında kurgusal ihale sistemi oluşturularak ihalelere fesat karıştırıldığı vurgulandı. Emniyetteki sorguları başlayan şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.