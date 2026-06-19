Son Dakika: Mersin Silifke Belediyesi'ne jandarmadan şafak operasyonu! Belediye Başkanı Mustafa Turgut gözaltında

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında, sabahın erken saatlerinde Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Silifke Belediyesi’ne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen şafak operasyonu neticesinde, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil olmak üzere çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Belediye Binasında Arama Başlatıldı: Personel İçeri Alınmadı

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Silifke Belediyesi ana hizmet binasına gelerek geniş güvenlik önlemleri altında arama işlemlerine başladı. Operasyonun mesai saati başlangıcına denk gelmesi sebebiyle, sabah işine gelen belediye personelleri güvenlik gerekçesiyle bina içerisine alınmadı. Belediye binası çevresinde jandarma komando ve asayiş ekiplerinin güvenlik çemberi oluşturduğu görüldü.

ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Jandarma ekiplerinin adli arama faaliyetlerinin sadece belediye ana binasıyla sınırlı kalmadığı bildirildi. Soruşturma kapsamında Silifke genelinde belirlenen ve şüphelilere ait olduğu saptanan çok sayıda farklı adreste de eş zamanlı olarak arama ve döküman tescil işlemlerinin yürütüldüğü alınan bilgiler arasında yer aldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve diğer şüphelilerin, işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü tahmin ediliyor. Başsavcılık tarafından yürütülen adli soruşturmanın içeriği ve gözaltı gerekçelerine dair resmi döküman ve açıklamaların önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor. Olayla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülüyor.