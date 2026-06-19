Son Dakika: Mersin Silifke Belediyesi'ne jandarmadan şafak operasyonu! Belediye Başkanı Mustafa Turgut gözaltında

Mersin’in Silifke ilçesinde yerel yönetim düzeyinde çok konuşulacak sıcak bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son Dakika: Mersin Silifke Belediyesi'ne jandarmadan şafak operasyonu! Belediye Başkanı Mustafa Turgut gözaltında
Yayınlanma: Güncellenme:

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında, sabahın erken saatlerinde Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Silifke Belediyesi’ne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen şafak operasyonu neticesinde, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil olmak üzere çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Belediye Binasında Arama Başlatıldı: Personel İçeri Alınmadı

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Silifke Belediyesi ana hizmet binasına gelerek geniş güvenlik önlemleri altında arama işlemlerine başladı. Operasyonun mesai saati başlangıcına denk gelmesi sebebiyle, sabah işine gelen belediye personelleri güvenlik gerekçesiyle bina içerisine alınmadı. Belediye binası çevresinde jandarma komando ve asayiş ekiplerinin güvenlik çemberi oluşturduğu görüldü.

ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Jandarma ekiplerinin adli arama faaliyetlerinin sadece belediye ana binasıyla sınırlı kalmadığı bildirildi. Soruşturma kapsamında Silifke genelinde belirlenen ve şüphelilere ait olduğu saptanan çok sayıda farklı adreste de eş zamanlı olarak arama ve döküman tescil işlemlerinin yürütüldüğü alınan bilgiler arasında yer aldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve diğer şüphelilerin, işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü tahmin ediliyor. Başsavcılık tarafından yürütülen adli soruşturmanın içeriği ve gözaltı gerekçelerine dair resmi döküman ve açıklamaların önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor. Olayla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Mantar toplamak için çıkmıştı, dönemedi! 53 yaşındaki Murat Özel'in sır ölümü ekipleri harekete geçirdiMantar toplamak için çıkmıştı, dönemedi! 53 yaşındaki Murat Özel'in sır ölümü ekipleri harekete geçirdiYurt
Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı gözaltındaAdalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı gözaltındaGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin silifke
Günün Manşetleri
Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
15 İl için sarı kodlu şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı
İstanbul Emniyeti kamera kayıtlarından buldu!
CHP'li Cemil Tugay partisinden istifa etti
Meteoroloji'den 19 il için "sarı kodlu" uyarı! Büyük hava bozumu geliyor
Ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları şok etti!
Türkiye'yi sarsan okul dehşetinde karar açıklandı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
Halkalı-Arnavutköy metro hattı yarın açılıyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD-İran mutabakatı açıklaması
Çok Okunanlar
15 İl için sarı kodlu şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı 15 İl için sarı kodlu şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı
19 Haziran 2026 bugün altın fiyatları çakıldı! Gram, Çeyrek ve Yarım Altın ne kadar oldu? 19 Haziran 2026 bugün altın fiyatları çakıldı! Gram, Çeyrek ve Yarım Altın ne kadar oldu?
İstanbul Emniyeti kamera kayıtlarından buldu! İstanbul Emniyeti kamera kayıtlarından buldu!
Mantar toplamak için çıkmıştı, dönemedi! Mantar toplamak için çıkmıştı, dönemedi!
Testi pozitif çıkmıştı! Kenan Doğulu sessizliğini bozup o belgeyi paylaştı Testi pozitif çıkmıştı! Kenan Doğulu sessizliğini bozup o belgeyi paylaştı