Tanju Özcan hakkında 263 yıl hapis istemiyle iddianame kabul edildi

Türkiye gündeminde aylardır çok büyük bir hassasiyetle takip edilen ve geniş kitlelerde yankı uyandıran Bolu Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında en kritik hukuki aşama geride kaldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye bünyesindeki usulsüzlük iddialarına yönelik yürütülen kapsamlı "irtikap ve rüşvet" soruşturması tamamlandı. Savcılık tarafından titizlikle hazırlanan ağır ceza iddianamesi, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından resmen kabul edildi. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında yer aldığı 19 sanığın yargılanacağı davanın detayları ve şok hapis cezası talepleri adliye koridorlarını sarstı.

178 SAYFALIK İDDİANAMEDE TANJU ÖZCAN'A 4 AĞIR SUÇLAMA

Cumhuriyet Savcısı tarafından tanzim edilen 178 sayfalık kapsamlı iddianamede, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yönelik çok ağır mali ve adli suçlamalar yöneltildi. Savcılık makamı, elde edilen deliller, teknik takip tapeleri ve banka hareketleri doğrultusunda Özcan'ın; 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarını zincirleme şekilde işlediğini iddia etti. Bu suçlamalar doğrultusunda Tanju Özcan hakkında toplamda 90 yıl 3 aydan az olmamak üzere, tam 263 yıl 6 aya kadar ağır hapis cezası talep edildi.

BÜYÜK YÜZLEŞME 6 TEMMUZ'DA: 3 BAKANLIK DA MÜŞTEKİ OLDU

Mahkemenin iddianameyi usulden ve esastan kabul etmesiyle birlikte, kamuoyunun merakla beklediği ilk duruşma tarihi de resmi olarak netleşti. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülecek dev davanın sanıkları, 6 Temmuz tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma verecek. Devletin zirvesini ve kamu kaynaklarını yakından ilgilendiren dava dosyasında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı "müşteki kurum" sıfatıyla doğrudan müdahil olarak yer alıyor. Toplamda 41 mağdur vatandaşın şikayetçi olarak yer aldığı dosyada, yargılanacak 19 sanıktan 6'sının halen cezaevinde tutuklu bulunduğu adli raporlara yansıdı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE CEZAEVİNDEKİ İSİMLERİN LİSTESİ

Bolu Belediyesi'ni sarsan adli operasyon zincirinin temeli 28 Şubat tarihinde atılmıştı. Başsavcılığın talimatıyla başlatılan fiziki ve teknik incelemelerin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonla, aralarında belediye yöneticileri ve kurum temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında; Tanju Özcan, Süleyman Can, Leyla Beykoz, Cihan Tutal, Aydan Özdemir, Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız hakkında nöbetçi mahkemece tutuklama kararı verilmişti. Daha sonra sanık avukatlarının üst mahkemeye yaptığı yasal itirazlar neticesinde, sanıklardan Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 6 Temmuz'da başlayacak duruşma periyodunda tutuklu sanıkların durumları ve Tanju Özcan'ın savunması yakından takip edilecek.