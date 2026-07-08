Tanju Özcan için tam 263 yıl hapis istemi!

Yoğun katılım ve sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliye yerine spor salonunda görülen dev davada, görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, 178 sayfalık iddianame kapsamında 6’sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor.

DURUŞMA SPOR SALONUNDA GÖRÜLÜYOR

Bolu’da yerel yönetim düzeyindeki en kapsamlı yargılamalardan biri olan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran davada, sanık, müşteki ve taraf sayısının adliye koridorlarına sığmayacak düzeyde fazla olması nedeniyle özel bir lokasyon belirlendi. Duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda kurulan geçici mahkeme düzeninde yapılıyor. Üçüncü gün oturumu öncesinde salon çevresi emniyet güçleri tarafından adeta abluka altına alınarak geniş güvenlik önlemleri uygulandı. Girişlerde yapılan detaylı aramaların ardından, sanıkların salondaki yerlerini almasıyla kritik oturum başladı.

İKİNCİ GÜN KRİTİK SAVUNMALAR YAPILDI

Yargılamanın ikinci gün oturumunda, davanın gidişatını doğrudan etkileyecek kritik savunmalar kayda geçti. Başta tutuklu yargılanan Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan olmak üzere; BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ile Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal olay bazlı savunmalarını mahkeme heyetine sundu.

Davanın tutuksuz sanıkları arasında yer alan CHP Bolu Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Ekrem Serin, Cahit Görüş, Buse Özkan ile İtfaiye Müdürü Mehmet Ağan ve kooperatif çalışanı Mertcan Ay da yöneltilen suçlamalara karşı savunma yaparak kendilerini ifade etti.

TANJU ÖZCAN İÇİN 263 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamanın en dikkat çekici unsurlarından biri, sanıklar hakkında talep edilen cezaların ağırlığı oldu. İddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemleri tek tek ve ayrı ayrı tasnif edildi. Özcan hakkında; 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplamda 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Cezai talepler sadece Özcan ile sınırlı değil. Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar hapis istenirken, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız için ise çeşitli suçların kombinasyonu neticesinde 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

6 SANIK TUTUKLU YARGILANIYOR

Yargılama süreci devam ederken dosyanın tutukluluk durumuna ilişkin dengeler de netleşti. Mevcut durumda Tanju Özcan, Süleyman Can, Ali Sarıyıldız, Mustafa Altındal, Naim Ayhan ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal cezaevinde bulunuyor ve duruşmaya tutuklu sanık statüsünde katılıyor.

Soruşturmanın ilk safhasında 10 Nisan'da tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir'in ise mahkeme kararıyla 11 Mayıs'ta tahliye edildikleri ve yargılamalarına tutuksuz devam edildiği bildirildi. Mahkeme heyeti, üçüncü gün oturumunda eksik kalan sanık savunmalarını almaya ve dosyadaki diğer delilleri değerlendirmeye devam ediyor.