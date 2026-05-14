Tepebaşı’nda 60 şüpheliye baskın: Belediye personeli ve şirket sahipleri gözaltında!

Eskişehir, güne Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik düzenlenen dev yolsuzluk operasyonuyla başladı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında belediye personeli ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hem belediye binasında hem de şüphelilerin ikametlerinde geniş çaplı arama ve el koyma işlemleri başlattı. Hakkında işlem yapılan 60 kişiden 33’ünün belediye görevlisi, 27’sinin ise şirket yetkilisi ve diğer şahıslar olduğu öğrenildi.

SUÇLAMALAR AĞIR: ZİMMET, SAHTECİLİK VE KARA PARA AKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma; zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarını kapsıyor. Soruşturmanın temel dayanaklarını ise MASAK raporları, Sayıştay bilirkişi raporları ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği raporları oluşturuyor.

İHALELERDE "SAHTE TEKLİF" VE "HAYALİ HİZMET" İDDİASI

Operasyonun odağında, özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan doğrudan temin ihaleleri yer alıyor. İncelemelerde şu usulsüzlüklerin yapıldığı tespit edildi:

Kiralama ve organizasyon işlerinde sahte teklif mektupları düzenlendiği,
Hizmet karşılığı olmayan veya gerçek değerinin çok üzerinde yanıltıcı faturalar kesildiği,
Elde edilen haksız kazancın belediye görevlileri ve üçüncü şahıslar arasında paylaşılarak kamu zararına sebebiyet verildiği belirlendi.

KRİPTO HESAPLAR VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında sadece banka kayıtları değil, şüphelilere ait kripto varlık hesapları da mercek altına alındı. MASAK raporu doğrultusunda, haksız edinildiği tespit edilen mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin belediye binasındaki evrak incelemeleri ve gözaltı işlemleri titizlikle devam ediyor.

