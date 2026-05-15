Toplu taşımaya dev zam! Dolmuş ve otobüs fiyatları fırladı

Balıkesir'de toplu taşıma kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısından, ulaşıma zam kararı çıktı.

 Kentte son olarak Ağustos 2025'te düzenlenen toplu taşıma fiyatları, artan maliyetler gerekçe gösterilerek yeniden artırıldı.

DOLMUŞ ÜCRETLERİNDE YENİ DÖNEM: TAM 37 LİRA

UKOME toplantısında kabul edilen yeni tarifeye göre, şehir içi ulaşımda en çok kullanılan dolmuş ücretlerine hatırı sayılır bir artış yapıldı. Buna göre sivil dolmuş ücreti 30 liradan 37 liraya yükseltildi. Dolmuşlarda kredi kartı ile temassız biniş tercih eden vatandaşlar için ise tek biniş ücreti 40 lira olarak belirlendi. Dolmuşlardaki öğrenci tarifesi ise 19 liradan 24,5 liraya çıkarıldı.

BELEDİYE OTOBÜSLERİ DE ZAMLANDI

Zam dalgası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren siyah plakalı belediye otobüslerini de vurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte belediye otobüslerinde tam bilet ücreti 25 liradan 32 liraya yükseldi. Gençleri ve aile ekonomisini doğrudan etkileyen öğrenci otobüs bileti fiyatı ise 15 liradan 19 liraya çekildi.

ZAMLI TARİFE PAZARTESİ BAŞLIYOR

Balıkesir genelinde ulaşımda cepleri yakacak olan bu yeni fiyat tarifesinin uygulanacağı tarih de netleşti. Vatandaşların bütçesini doğrudan etkileyecek zamlı yeni dönemin, 18 Mayıs Pazartesi sabahı itibarıyla kent genelinde eş zamanlı olarak yürürlüğe gireceği öğrenildi.

