Tunceli’de CHP'li ve DEM Partili belediye başkanlarına hapis cezası

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül (CHP) ve Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak (DEM Parti), "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandıkları davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararının ardından avukatlar, temyiz yoluna gideceklerini açıklarken, süreçle ilgili kamuoyuna detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor.