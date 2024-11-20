Tunceli’de CHP'li ve DEM Partili belediye başkanlarına hapis cezası

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül (CHP) ve Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak (DEM Parti), "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandıkları davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tunceli’de CHP'li ve DEM Partili belediye başkanlarına hapis cezası
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Tunceli'nin Ovacık ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül (CHP) ve Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak (DEM Parti), "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandıkları davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararının ardından avukatlar, temyiz yoluna gideceklerini açıklarken, süreçle ilgili kamuoyuna detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor.

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