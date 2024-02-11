Tuzla'da yüzlerce projeye 55 proje daha eklenecek! Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yeni döneme hazır

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yeni dönem için kolları sıvadı. Cumhur İttifakı’nın yeniden aday gösterdiği Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 31 Mart Yerel Seçimlerinde kazanması halinde hayata geçirmeyi planladıkları 55 projeyi kamuoyuna duyurdu.

Dr. Şadi Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Yaşamak için, çalışmak için, teknoloji için, bilim için İstanbulluların yeni adresi Tuzla. Bunu birlikte başardık. Ama yetmez. Tuzla, İstanbul’un en görkemli merkezi oluncaya kadar durmak yok yola devam." ifadelerini kullandı.

Başkan Yazıcı, Tuzla’nın sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel gelişimine katkı sağlayacak projeleri anlattı.

- İçmeler ve Aydıntepe Mahallelerine eğitim, spor ve rekreasyon vadisi, Beşevler Mı̇lletBahçesı̇, Şehitler Caddesi Millet Bahçesi, İçmeler Millet Bahçesi, Fuar ve Etkinlik Merkezi, Rüveyda Fuaye ve Davet Salonu, Mahallelerimize 20 yeni park yapacağız, 40 parkı revize edeceğiz. Cami Mahallesi’ne Açık Hava Spor Tesisi, Trafik Parkı, Kaykay Park, Duyu Park, Organik Ürünler Bahçesi, Ekolojik Park Su Hasadı ve Sıfır Atık Eğitim Merkezi, Sürdürülebilir Parklar, Mahallelere Geri Dönüşüm Toplama İstasyonu, Şehit Ahmet Köroğlu Millet Kıraathanesi, İçmeler Mahallesi’ne 2 Yeni Okul, İçmeler Gençlik ve Kültür Merkezi, Youtube Stüdyosu, Gençler için Etüd Merkezleri, Ortaokul Mesleki Bilgilendirme Merkezi, Mobil Kütüphane, Çınar Parkı Bilgi Evi Sanat Merkezi, Tuzla Geneli Revizyon İmar Planı Çalışmaları, Sosyal Konut Kentsel Dönüşüm Alanları, Kavşak Düzenlemeleri, 9 Yeni Prestij Caddeleri, Cadde Aydınlatmaları, Kurban Kesim Yeri, D100 Kuzey-Güney Yeni Yol Bağlantısı, Marina – Bayramoğlu Bağlantı Yolu, İçmeler Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi, Evlerde Fizik Tedavi Hizmeti, Hasta Bakıcı Hizmeti, İhtiyaç Sahibi Tüm Engellilere Medikal Ürün Desteği, Çölyak Hastalarına Gıda Desteği, Hayvan Barınağı, Aile Üniversitesi, Kadın Girişimcilere Destek, Tuzla Yenilikçi Kadın Kooperatifçilik Desteği, Engelsiz Evler, Görme Engelliler Kütüphanesi, Yeni Evleneceklere Evlilik Paketi, Sitelerde Ücretsiz Spor Dersleri, Özel Çocuklara Binicilik Dersi, Diji Aile / Dijital Eğitim, Şifa - Mimar Sinan Fitness Salonu, Tuzla Kahvecisi, Taziye Evleri

Törenin arından Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtlayan Yazıcı, şehir planlamasında nüfusa ilişkin önlemlerde alınacağına dikkat çekti. Yazıcı, "Yüzde 99 planlı şehir diyoruz. Bunları planladığımızda olması gereken insan sayısını aşmayacağız yaşanılabilir bir İstanbul Cumhur ittifakımız en büyük hedefi." dedi.