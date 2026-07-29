Üsküdar Belediyesi soruşturmasında şok itiraf! "Çikolata kutusunda..."

"Rüşvet", "İrtikap" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan bir müteahhit; Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın Danışmanı U.M.’ye belediyedeki makam odasında 860 bin dolar rüşvet teslim edildiğini itiraf etti. Söz konusu eylemin baz kayıtları ile de teyit edildiği tespit edildi.

Kent A.Ş.'nin ruhsat süreçlerini fiilen yönettiği belirlendi

Başsavcılık açıklamasında, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personeli hakkındaki soruşturmanın ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık ifadeleri doğrultusunda yürütüldüğü kaydedildi.

Üsküdar Belediyesi iştiraklerinden Kent A.Ş. görevlilerinin, resmi bir yetkileri olmamasına rağmen kriptolu ve kapalı devre e-posta sistemi üzerinden iletişim ağı kurduğu belirlendi. Bu ağ üzerinden ada ve parsel bazında hazırlanan tablolar aracılığıyla belediye personeline talimat verildiği ve yapı ruhsatı süreçlerinin fiilen koordine edildiği saptandı.

MASAK ve Mülkiye Müfettişliği raporlarındaki irtikap iddiası

Soruşturma dosyasında yer alan resmi raporlar ve finansal veriler şu şekilde detaylandırıldı:

MASAK verilerine göre Kent A.Ş. ile müteahhit firmalar arasında toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 lira bedelli çok sayıda "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandı.

Bu sözleşmeler kapsamında şimdiye kadar 361 milyon 392 bin 264 liranın, yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden baskı yoluyla temin edildiği mağdur beyanları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporlarıyla öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tevdi raporunda, belediye ile Kent A.Ş. arasında organik bağ kurulduğu, müteahhitlerin sözleşme imzalamaya zorlandığı ve gayriresmi gelir elde edildiği belirtildi.

Raporda, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın işlemlerin gecikmesinde etkili olduğu, müteahhitler üzerinde baskı algısı oluşturulmasına katkı sunduğu ve eylemlerinin "irtikap" suçunu oluşturduğu yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Paraların dağıtımı ve döviz cinsinden rüşvet mekanizması

İskan ruhsatı sorumluluğunun Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde olmasına rağmen Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. başkanlığında toplantılar yapıldığı ve talep edilecek menfaat miktarının belirlendiği iddia edildi. Alınan paraların bir kısmının belediye görevlilerine dağıtıldığı, bir kısmının ise Belediye Başkanı'nın özel kaleminin ihtiyaçları doğrultusunda Kent A.Ş. Genel Müdürü'ne teslim edildiği öne sürüldü.

Yüksek hacimli projelerde ise Başkan Danışmanı U.M. ve Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. koordinasyonunda döviz cinsinden rüşvet alındığı, mevzuata aykırı olmasına rağmen iskan ruhsatlarının düzenlendiği ifade edildi. Bu iddiaların HTS kayıtları, baz verileri ve ifadelerle desteklendiği aktarıldı.

Etkin pişmanlık ifadesi: "300 bin küsur doları çikolata kutusunda teslim aldım"

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelinin ifadesinde yer alan detaylar şu şekilde aktarıldı:

"N.A.'nın belediyedeki odasında inşaatın iskan ruhsatı almak istediğine dair görüşmeyi yüz yüze gerçekleştirdim. N.A. bir kağıda sadece iskan ruhsatı için talep edilecek rakamı yazdı ve bana 'Seni arayacaklar' diye söyledi. Kağıtta yanlış hatırlamıyorsam 25 milyon ya da 30 milyon TL miktar yazmaktaydı. Ben N.A.'nın yanından ayrıldıktan sonra beni o firmanın proje mimarı olan kişi aradı. Kendileriyle iskan ruhsatı meselesi için Nakkaştepe'de bulunan Nakkaş Kebap'ta buluşmak üzere randevulaştık.

Nakkaş Kebap'ta ben kağıtta yazan miktarı inşaatlarının iskan ruhsatı için talep edilen miktar olduğunu söyledim. O yapının yapmış olduğu inşaatın ada ve parsel bilgilerini bilmiyorum ancak söz konusu inşaatın Üsküdar İlçesi Kirazlıtepe mevkiinde olduğunu biliyorum. Ben kağıttaki rakamı kendilerine ilettim. Kendileri de teklifimi kabul ettiler. Sonrasında o zamanın talep edilen 25-30 milyon TL'nin karşılığı olacak şekilde 700-800 bin Amerikan dolarını bana iki parça halinde elden teslim ettiler.

Bana parayı Nakkaş Kebap'ta buluştuğumuzdaki sakallı, ismini bilmediğim ancak görsem tanıyabileceğim şahıs teslim etti. Yaklaşık 300 küsur bin doları tam tarihini hatırlamadığım bir tarihte Üsküdar Belediyesi'nin otoparkında çikolata kutusuna benzer, karton kutunun içerisinde teslim etti. Kalan tutarı yine tam tarihini hatırlamadığım bir tarihte Kısıklı mevkiinden Ümraniye istikametine giderken sol tarafta kalan Çamlıca Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İlkokular yanındaki otoparkta spor çanta ile teslim etti. Ben teslim edilen 700-800 bin dolardan U.M.'nin 'İhtiyacın kadar al' demesi üzerine yaklaşık 50-100 bin doları kendime aldım. Kalan 600-700 bin doları parça parça halinde Üsküdar Belediyesi'ndeki makam odasında U.M.'ye elden teslim ettim."