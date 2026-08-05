Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi kilitlendi! Tartışmalar sonrası 4. tura geçildi

Saat 08.00 itibarıyla başlayan seçim maratonunda ilk turlarda gerekli oy çoğunluğunun sağlanamaması ve yaşanan oy tartışmaları nedeniyle süreç dördüncü tura taşındı.

Adaylar ve oy dağılımı

Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamada CHP grubu Sibel Tan Çetinkaya'yı, AK Parti ve MHP grubu ise Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi. Seçimde CHP'nin 27, AK Parti ve MHP'nin ise toplam 17 meclis üyesi oy kullanıyor.

İlk iki turda salt çoğunluk çıkmadı

Seçimin ilk ve ikinci turlarında sandıktan aynı sonuçlar çıktı:

1. Tur: Sibel Tan Çetinkaya 26 oy, Dündar Ziya Gültekin 16 oy (2 geçersiz oy)

2. Tur: Sibel Tan Çetinkaya 26 oy, Dündar Ziya Gültekin 16 oy (2 geçersiz oy)

İlk iki turda mevzuat gereği aranan salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama üçüncü tura aktarıldı.

Üçüncü turda 'geçersiz oy' tartışması ve ara kararı

Seçimin 3. turunda oy sayımı sırasında meclis salonunda gerginlik yaşandı. Açıklanan ilk verilerde Sibel Tan Çetinkaya'nın 21, Dündar Ziya Gültekin'in 18 oy aldığı ve 5 oyun geçersiz sayıldığı bildirildi.

AK Parti grubu, geçersiz sayılan oylara itiraz ederek seçimi 22'ye 20 kazandıklarını öne sürdü. İtirazların ve yaşanan tartışmaların ardından oturumu yöneten divan heyeti üçüncü turu tamamlayarak 4. tur öncesinde seçime 10 dakika ara verdi. Verilen aranın tamamlanmasıyla birlikte seçim maratonu dördüncü tur oylamasıyla devam ediyor.