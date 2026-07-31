Üsküdar Belediyesi'ndeki ruhsat soruşturmasında sıcak gelişme

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Üsküdar Belediyesi'ndeki ruhsat soruşturmasında sıcak gelişme
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmanın; gelen ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma dosyasında; Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ve ilgili birim personelinin ruhsatlandırma süreçlerinde usulsüzlük yaptığı iddiaları yer alıyor.

11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, 29 Temmuz tarihinde İstanbul genelinde belirlenen 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade ve adli işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere adliyeye gönderildi.

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