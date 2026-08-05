Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkanvekili belli oldu!

Üsküdar Belediye Meclisi, saat 08.00’de başkanvekili seçimi gündemiyle toplandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in de yerinde takip ettiği seçimde; CHP grubu Sibel Tan Çetinkaya’yı, Cumhur İttifakı ise Dündar Ziya Gültekin’i aday gösterdi.

Tur tur seçim maratonu ve yaşanan tartışmalar

Başkanvekilligi seçimi turlarında şu gelişmeler kaydedildi:

1. Tur: CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 26 oy, Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 16 oy aldı. Bir oy pusulası boş çıkarken, bir pusulada aday isminin arka yüze yazılması gerekçesiyle Cumhur İttifakı itirazda bulundu ve oy geçersiz sayıldı. 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

2. Tur: Tablo değişmedi; Çetinkaya 26, Gültekin 16 oy aldı. 2 oy pusulası geçersiz sayıldı. Üye tam sayısının 3'te 2'si bulunamadığı için salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi.

3. Tur: Çetinkaya’nın oyu 21’e düşerken, Gültekin 18 oy aldı. Harf hatalarının da aralarında bulunduğu gerekçelerle 5 oy geçersiz sayıldı. Çetinkaya'nın oy kaybetmesi üzerine CHP grubu kendi içerisinde tartışma yaşadı.

4. Tur: Dördüncü ve son turda 22 oy alan CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya, 18 oy alan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin’i geride bırakarak Üsküdar Belediyesi Başkanvekili oldu.