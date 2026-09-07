Üsküdar Meclisi'nde sandık öncesi deprem! CHP'li üye tutuklandı, oylar 21-21 eşitlendi

Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in ardından CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Baki'nin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle meclisteki sandalye dağılımı 21-21 seviyesinde eşitlendi. Yeter sayı sağlanamadığı için ertelenen başkanvekilliği oylaması yarın sandığa taşınacak.

MECLİSTE 21-21'LİK BIÇAK SIRTI DENGE

Toplam 46 sandalyeden oluşan Üsküdar Belediye Meclisi'nde daha önce 4 CHP'li üyenin AK Parti saflarına katılmasıyla denge 23-21 şeklinde şekillenmişti:

Oy kullanma hakkı bulunan CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Baki'nin tutuklanması, CHP grubunun oy gücünü 21 sandalyeye düşürdü.

18 AK Parti ve 3 MHP'li meclis üyesinden oluşan Cumhur İttifakı bloğu ise toplam 21 sandalyeye sahip durumda.

Yaşanan son tutuklamayla birlikte iki blok arasındaki güç dağılımı tam eşitlik noktasına geldi.

TOPLANTI YETER SAYISI SAĞLANAMADIĞI İÇİN OYLAMA ERTELENMİŞTİ

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirilen ilk vekillik seçimi, idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararıyla iptal edilmişti.

Bölge İdare Mahkemesi'nin takvimi doğrultusunda 5 Eylül olarak belirlenen ikinci oylama oturumu, mecliste gerekli toplantı yeter sayısının bulunmaması sebebiyle yapılamayarak 8 Eylül Salı gününe ertelendi.

BAŞKANVEKİLİ NASIL SEÇİLECEK VE HANGİ TURLAR İŞLEYECEK

Yarın meclis salonunda kurulacak sandıkta belediyenin yeni yönetimini belirleyecek aşamalar şöyle işleyecek:

İlk iki oylama turunda adayların seçilebilmesi için meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu aranacak.

İlk iki turda gerekli çoğunluğun yakalanamaması durumunda salt çoğunluğun yeterli sayılacağı üçüncü tura geçilecek.

21-21 eşitliğin bozulmaması ve üçüncü turda da sonuç alınamaması durumunda en çok oyu alan iki aday dördüncü turda yarışacak, eşitlik sürerse kura çekimi devreye girecek.