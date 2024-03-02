Vatan Partisi adayları sahada! Halkla buluşan adaylar yetki istedi

Vatan Partisi belediye başkan adayları saha çalışmalarında vites yükseltti. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde halkla bir araya gelindi, üreticiler için vaatler açıklandı. Denizli'nin Honaz ilçesinde de halka bildiri dağıtıldı, oy istendi.

Editör: Uğur Çam
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Bursa'da Vatan Partisi'nin belediye başkan adayları Orhaneli’de halkla buluştu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Enver Yılmaz, "oylarınıza talibiz" dedi. Orhaneli Belediye Başkan Adayı Aslan İnceyürek ise üreticiler için vaatlerini açıkladı.  Halk buluşmasına Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel katıldı. Orhaneli İlçe binası önünde yapılan etkinlik sonrası halka yemek ikramında bulunuldu.

Denizli'de adayların çalışma adresi Honaz ilçesi oldu. Vatan Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Çobanoğlu, vatandaşlarla sohbet etti, seçimlerde yetki istedi.

Honaz Belediye Başkan adayı Ahmet Gündüz de üreticilerin sorunlarını birlikte aşacaklarını söyledi. Diğer ilçe adaylarının da katıldığı etkinlikte vatandaşlara bildiri dağıtıldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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