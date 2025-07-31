1 Ağustos’ta dışarı çıkmayın! Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı
1 Ağustos 2025 Cuma günü için meteoroloji 33 şehirde aşırı sıcak uyarısı yaptı; hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerine çıkacak, hissedilen değerler rekor kıracak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ağustos 2025 Cuma günü için 33 şehirde aşırı sıcaklık uyarısında bulundu.
Birçok şehirde ortalama hava sıcaklığı 40 ila 45 derece arasında olacak.
İşte 1 Ağustos Cuma günü için aşırı sıcaklık uyarısı verilen iller:
İzmir
Manisa
Aydın
Malatya
Denizli
Muğla
Karaman
Elazığ
Aksaray
Niğde
Kayseri
Adıyaman
Kırşehir
Kırıkkale
Çankırı
Gaziantep
Ankara
Bayburt
Gümüşhane
Kilis
Erzincan
Tunceli
Bingöl
Şanlıurfa
Muş
Ağrı
Iğdır
Mardin
Diyarbakır
Batman
Siirt
Hakkari
Şırnak