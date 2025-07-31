1 Ağustos’ta dışarı çıkmayın! Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı

1 Ağustos 2025 Cuma günü için meteoroloji 33 şehirde aşırı sıcak uyarısı yaptı; hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerine çıkacak, hissedilen değerler rekor kıracak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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1 Ağustos’ta dışarı çıkmayın! Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ağustos 2025 Cuma günü için 33 şehirde aşırı sıcaklık uyarısında bulundu. 

Birçok şehirde ortalama hava sıcaklığı 40 ila 45 derece arasında olacak.

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1 Ağustos’ta dışarı çıkmayın! Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı - Resim: 2

İşte 1 Ağustos Cuma günü için aşırı sıcaklık uyarısı verilen iller:

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1 Ağustos’ta dışarı çıkmayın! Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı - Resim: 3

İzmir

Manisa 

Aydın

Malatya

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1 Ağustos’ta dışarı çıkmayın! Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı - Resim: 4

Denizli

Muğla

Karaman

Elazığ

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1 Ağustos’ta dışarı çıkmayın! Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı - Resim: 5

Aksaray

Niğde

Kayseri

Adıyaman

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1 Ağustos’ta dışarı çıkmayın! Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı - Resim: 6

Kırşehir

Kırıkkale

Çankırı

Gaziantep

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1 Ağustos’ta dışarı çıkmayın! Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı - Resim: 7

Ankara

Bayburt

Gümüşhane

Kilis

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1 Ağustos’ta dışarı çıkmayın! Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı - Resim: 8

Erzincan

Tunceli

Bingöl

Şanlıurfa

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1 Ağustos’ta dışarı çıkmayın! Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı - Resim: 9

Muş

Ağrı

Iğdır

Mardin

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1 Ağustos’ta dışarı çıkmayın! Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı - Resim: 10

Diyarbakır

Batman

Siirt

Hakkari

Şırnak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıkları