1 Eylül'e dikkat! İstanbul için korkutan uyarı! Tam iki gün sürecek...

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından Ökten, uyarı yaptı. Ökten "1 Eylül'de Ülkemize çok ilginç bir cephe misafir olacak. Bu cephe tam bir serseri mayın. 2 gün boyunca tur atacak" dedi.

1 Eylül'e dikkat! İstanbul için korkutan uyarı! Tam iki gün sürecek...
Son Güncelleme:

Tüm Türkiye yüksek sıcaklık ve nemle boğuşuyorken meteoroloji uzmanı Kerem Ökten’den flaş uyarı geldi.

Ökten serin havanın Türkiye'de ne zaman etkisini göstereceğini açıkladı. Ökten sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve 1 Eylül'de serin havaların görüleceğini duyurdu.

Kerem Ökten "1 Eylül'de serinleme başlıyor. Ülke geneline yayılacak. Özellikle geceler çok rahat geçecek. Elbette her ayın bir karakteristiği vardır. Eylül ayı da sıcaklık dalgalanmalarının sıkça görüldüğü bir aydır..." dedi.

Ökten’in diğer paylaşımları ise şu şekilde:

- Yarın (Cumartesi) ve Pazar günleri Marmara bölgesinde rüzgarlar kuvvetleniyor. Özellikle de İstanbul'da. Püfür püfür esecek. Artık Yaz mevsimi bitiyor. Güle güle Yaz. Seni hiç özlemeyeceğim...

 46 günlük beklenen toplam yağış. Yağmurlar tüm Ülkemizde görülecek. Özledik yağmur damlalarını. Özledik mi?

# meteoroloji # istanbul
Çok Okunanlar
FETÖ öğrencilerin arasına sızmaya çalışıyor!
FETÖ öğrencilerin arasına sızmaya çalışıyor!
Ünlü oyuncu Uğur Bilgin köklü aileden gelen İrem Uslu ile evlendi!
Ünlü oyuncu Uğur Bilgin köklü aileden gelen İrem Uslu ile evlendi!
İBB'den skandal karar!
İBB'den skandal karar!
Ali Sabancı yeniden ameliyata alındı!
Ali Sabancı yeniden ameliyata alındı!
Sonunda bu da oldu paraya da zam geldi!
Sonunda bu da oldu paraya da zam geldi!
Öne Çıkanlar Köln’de Skandal! Ermeni Lobisi Türkleri Kızdırdı! - Ulusal Kanal Haber Köln’de Skandal! Ermeni Lobisi Türkleri Kızdırdı! - Ulusal Kanal Haber İrem Uslu kimdir? Aslen nerelidir? İrem Uslu kimdir? Aslen nerelidir?