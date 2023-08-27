1 Eylül'e dikkat! İstanbul için korkutan uyarı! Tam iki gün sürecek...

Tüm Türkiye yüksek sıcaklık ve nemle boğuşuyorken meteoroloji uzmanı Kerem Ökten’den flaş uyarı geldi.

Ökten serin havanın Türkiye'de ne zaman etkisini göstereceğini açıkladı. Ökten sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve 1 Eylül'de serin havaların görüleceğini duyurdu.

Kerem Ökten "1 Eylül'de serinleme başlıyor. Ülke geneline yayılacak. Özellikle geceler çok rahat geçecek. Elbette her ayın bir karakteristiği vardır. Eylül ayı da sıcaklık dalgalanmalarının sıkça görüldüğü bir aydır..." dedi.

Ökten’in diğer paylaşımları ise şu şekilde:

- Yarın (Cumartesi) ve Pazar günleri Marmara bölgesinde rüzgarlar kuvvetleniyor. Özellikle de İstanbul'da. Püfür püfür esecek. Artık Yaz mevsimi bitiyor. Güle güle Yaz. Seni hiç özlemeyeceğim...

46 günlük beklenen toplam yağış. Yağmurlar tüm Ülkemizde görülecek. Özledik yağmur damlalarını. Özledik mi?