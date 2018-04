Bulunduğu konum itibariyle Türkiye'nin Kafkaslara açılan kapısı olan Iğdır'ın tanıtımını yapmayı hedefleyen bir grup, "1 Gün 3 Ülke 3 Öğün" sloganıyla kara yolunu kullanarak aynı gün içinde Türkiye, Nahçıvan ve İran'ı gezdi.

Türkiye'de bir araya gelen 60 kişilik grup, Iğdır'ın tanıtımı için bir günde 3 ülkeyi gezdi.



Bulunduğu konum itibariyle Türkiye'nin Kafkaslara açılan kapısı olan Iğdır'ın tanıtımını yapmayı hedefleyen bir grup, "1 Gün 3 Ülke 3 Öğün" sloganıyla Aralık ilçesinde bir araya geldi.



İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün (AKUD) organize ettiği gezi programı kapsamında Aralık ilçesinde kahvaltı yapılıp Nahçıvan'da öğlen, İran'ın Tebriz şehrinde ise akşam yemeği yenilerek yurda dönüldü.



Geleneksel hale getirilmesi hedeflenen projeyle Iğdır'ın bulunduğu konumun öneminin Türkiye ve komşu ülkelere aktarılması, bu gezinin ise bölge turizmine katkı sağlaması planlanıyor.



Aralık Kaymakamı Kemal Duru, seyahat öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'ın coğrafi açıdan dünyada az bulunan bir özelliğe sahip olduğunu, yapılan bu projeyle bölgenin daha iyi tanıtılacağına inandıklarını söyledi.







Organizeyi gerçekleştiren ekibin Iğdır'ın dünya üzerindeki bu nadir özelliğini vurgulamayı amaçladıklarını belirten Duru, şunları dile getirdi:



"Memleket sevdalıları ilçemize gelmişler, kahvaltımızı yaptık. Bundan sonra 40 kilometre ötede Dilucu gümrük kapımız var, Türk dünyasına açılan önemli bir kapımız. Buradan 80 kilometre sonra Nahçıvan'da olacaklar. Orada bizlerin de 'tek millet iki devlet' dediğimiz kardeşlerimizle öğlen yemeği yedikten sonra Çulfa üzerinden İran topraklarına geçecekler. Burada yine Türkler'in yoğun yaşadığı bir memleket olan Tebriz'de akşam yemeği yiyecekler ve böylelikle kısa bir günde bu geziyi gerçekleştirmiş olacaklar. Bu seyahati belki uçakla dünyanın birçok yerine yapabilirsiniz ama bu amacı kara yoluyla gerçekleştirebilmek her coğrafyada mümkün değil."



"Bize cazip geldiği gibi herkese de geleceğine inanıyorum"



Aralık Belediye Başkanı Bayram Teksay, ilki yapılan etkinliğin bölgeye büyük kazanımlar sağlayacağını, bu sayede Iğdır'ın coğrafi değerinin daha iyi tanınacağını belirterek, şöyle konuştu:



"Bir günde 3 öğün, 3 ülke niyetiyle yola çıktık. Amacımız bu güzergahta, Türkiye-Nahçıvan-İran güzergahında bir turizm alanı gerçekleştirmek. Bunun da olabileceğine inanıyoruz. Çünkü bir günde 3 öğün 3 ülke bu elbetteki her yerde olmayacak şekilde gerçekleşiyor. Bize cazip geldiği gibi herkese de geleceğine inanıyorum."



Gezi turunu düzenleyenlerden Tuğşat Ata Türkmen, "Üç ülkeye sınır olması nedeniyle dünyada eşine nadir rastlanır şehrimizi hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmak için '1 Günde 3 Öğün 3 Ülke' adlı organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Iğdır'ın Aralık ilçesinde kahvaltı yaptıktan sonra kara yolunu kullanarak Nahçıvan'da öğlen yemeğini, İran'ın Tebriz şehrinde ise akşam yemeğini yiyeceğiz." dedi.



- "Iğdır'ın güzelliklerini Türkiye ve dünyaya duyurmak istiyoruz"



Iğdır'ın üç ülkeye sınır olmasının dışında farklı özelliklere de sahip olduğunu aktaran Türkmen, şunları dile getirdi:



"Şundan eminim ki hem yurt içi hem de yurt dışından birçok kişi bir günde üç ülkeyi gezmek için buraya gelecektir. Bu organizasyondaki amacımız Iğdır'ın stratejik olarak ne kadar değerli bir yerde olduğunu, topraklarının ne kadar verimli olduğunu, doğuda olmasına rağmen Çukurova iklimi yaşadığını, onlarca çeşit meyve ve sebzenin kaliteli bir lezzette bu topraklarda yetiştiğini kamuoyuna duyurmaktır. Bu vesileyle İstanbul, Ankara, İzmir ve çeşitli kentlerden gelen hemşehrilerimizle bu projeyi düzenledik. Bu projeyle Iğdır'ın güzelliklerini Türkiye ve dünyaya duyurmak istiyoruz."



Kara yolunu kullanarak aynı gün içinde Türkiye, Nahçıvan ve İran topraklarını gezen, belli başlı tarihi ve turistik alanları ziyaret eden ve her ülkenin yöresel lezzetlerinden tadan grup, yapılan etkinliğin sona ermesiyle tekrar Iğdır'a dönerek faaliyeti sonlandırdı.

İlki gerçekleştirilen etkinliğin "1 Gün 3 Ülke 3 Öğün" adı altında belirli günlerde düzenlenmesi ve bölgenin bu şekilde tanıtılması hedefleniyor.