1 haftada 5 hırsızlık yaptı: “Bana benziyor ama ben değilim”

Adana'da bir hafta içinde bir motosiklet ve dört elektrikli bisiklet çalan 26 yaşındaki şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi. Kayıtlara rağmen suçlamaları reddeden şahıs, saklandığı evde yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Simge Sarıyar
Olay, 14 Nisan günü saat 21.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta gezinen M.K., bir apartmanın bahçesine girdi. Şüpheli, burada park halinde bulunan motosikletin gidon kilidini kırarak aracı sürükledi ve bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Motosikletinin çalındığını fark eden A.G., durumu vakit kaybetmeden polise bildirdi.

BİR HAFTADA 5 HIRSIZLIK BİRDEN

A.G.'nin ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, olayı aydınlatmak için güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, şüpheli M.K.'nin sadece bu olayla kalmadığını, bir hafta içerisinde dört farklı elektrikli bisikleti daha çaldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheliyi saklandığı evde yakalayarak emniyete götürdü.

Kamera kayıtlarıyla tespit edilmesine rağmen suçlamaları kabul etmeyen M.K.'nin emniyette verdiği ifadede, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Olay tarihlerinde, belirtilen yerlere hiç gitmedim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20 yıllık sır perdesi aralandı: Kayıp adamın izi tüfek dipçiğindeki DNA’dan çıktı20 yıllık sır perdesi aralandı: Kayıp adamın izi tüfek dipçiğindeki DNA’dan çıktıYurt
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldıGülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
Türkiye'den 221 tarihi eser Roma'da sergilenecek
Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
Vergi müfettişlerine yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi
İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Tahran’da okul müdürü ve öğretmenler o günü anlattı
İstanbul’da iki ilçede orman yangını...
Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten kültürel yozlaşma tepkisi
TBMM'de yeni haftanın öne çıkan gündem başlıkları
Naci Görür’den uyarı: "Büyük bir depremi tetikleyebilir!"
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Gazete manşetleri 27 Nisan Pazartesi Gazete manşetleri 27 Nisan Pazartesi
Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı