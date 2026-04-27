1 haftada 5 hırsızlık yaptı: “Bana benziyor ama ben değilim”

Olay, 14 Nisan günü saat 21.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta gezinen M.K., bir apartmanın bahçesine girdi. Şüpheli, burada park halinde bulunan motosikletin gidon kilidini kırarak aracı sürükledi ve bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Motosikletinin çalındığını fark eden A.G., durumu vakit kaybetmeden polise bildirdi.

BİR HAFTADA 5 HIRSIZLIK BİRDEN

A.G.'nin ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, olayı aydınlatmak için güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, şüpheli M.K.'nin sadece bu olayla kalmadığını, bir hafta içerisinde dört farklı elektrikli bisikleti daha çaldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheliyi saklandığı evde yakalayarak emniyete götürdü.

Kamera kayıtlarıyla tespit edilmesine rağmen suçlamaları kabul etmeyen M.K.'nin emniyette verdiği ifadede, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Olay tarihlerinde, belirtilen yerlere hiç gitmedim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.