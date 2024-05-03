1 haftadır haber alınamayan yaşlı kadın ölü olarak bulundu

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde kendisinden yaklaşık 1 haftadır haber alınamayan 83 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

1 haftadır haber alınamayan yaşlı kadın ölü olarak bulundu

Olay, Bozkurt ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Karaca Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokakta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede tek başına yaşayan 83 yaşındaki Nazire İpek’ten 7-8 gündür haber alamayan komşuları, dairede kötü kokular da gelmeye başlaması üzerine ihbarda bulundu. Çilingir yardımıyla yaşlı kadının yaşadığı eve giren güvenlik güçleri, Nazire İpek’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Güner öncesinde öldüğü belirlenen yaşlı kadının cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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