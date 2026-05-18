1 işçinin hayatını kaybettiği patlamada yeni gelişme! Fabrika müdürü tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 işçinin ölümü ve 7 işçinin yaralanmasıyla sonuçlanan buhar kazanı patlamasına ilişkin soruşturmada fabrika müdürü tutuklandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar
Sakarya Hendek'te can kaybı ve yaralanmalarla sonuçlanan sanayi kazasına yönelik adli süreçte yeni bir karar çıktı. Patlamanın yaşandığı konveyör bant sistemleri fabrikasının müdürü B.Ö., yürütülen soruşturma çerçevesinde kolluk kuvvetlerince gözaltına alındı. Şüpheli müdür, jandarmadaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan B.Ö., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

FACİANIN NEDENİ BUHAR KAZANI

Olay, 8 Mayıs tarihinde Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ziligen Konveyör Bant Sistemleri fabrikasında meydana gelmişti. Tesisin buhar kazanında yaşanan şiddetli patlamanın ardından fabrikada yangın çıkmıştı. İlk belirlemelere göre olayda, aralarında Tayfun Atış'ın da bulunduğu toplam 8 işçi yaralanarak hastanelere kaldırılmıştı.

Patlamada durumu en ağır olan işçi Tayfun Atış, ilk müdahalenin ardından Kocaeli'ye sevk edilmişti. Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alınan genç işçi, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Atış'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi olan Hendek ilçesinde toprağa verildi.  

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

