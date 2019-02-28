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1 Mart 2019 Cuma Bitlis'te yarın okullar tatil mi kar tatili

Bitlis'de bugün eğitime ara verildi. Peki 1 Mart 2019 Cuma Bitlis'te yarın okullar tatil mi kar tatili

1 Mart 2019 Cuma Bitlis'te yarın okullar tatil mi kar tatili

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime öğleden sonra ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışından dolayı il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda öğleden sonra eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de öğleden sonra idari izinli sayılacağı kaydedildi.

1 Mart 2019 Cuma Bitlis'te yarın okullar tatil mi kar tatili ile ilgili henüz açıklama gelmedi

Etiketler; #Cuma #bitlis #kar tatili
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