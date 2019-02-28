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1 Mart 2019 Cuma yarın Elazığ ve Bingöl Karlıova'da okullar tatil mi

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Elazığ'da ve Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Peki 1 Mart 2019 Cuma yarın Elazığ ve Bingöl Karlıova'da okullar tatil mi

1 Mart 2019 Cuma yarın Elazığ ve Bingöl Karlıova'da okullar tatil mi

Elazığ'da ve Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi. 

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Gece başlayan kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte ekipler, bazı bölgelerde oluşan buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Karlıova'da 40 köy yolu ulaşıma kapalı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de bir hafta aranın ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kar ve tipi nedeniyle ilçe genelindeki okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

İlçede 40 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy yollarının açılması, biriken karların temizlenmesi için Özel İdare ve belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.

1 Mart 2019 Cuma yarın Elazığ ve Bingöl Karlıova'da okullar tatil mi sorusuna yanıt gelmedi.

Etiketler; #Elazığ #bingöl #Karlıova
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