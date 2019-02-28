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1 Mart 2019 Cuma yarın Karabük Safranbolu'da yarın okullar tatil mi kar tatili

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı. Peki 1 Mart 2019 Cuma yarın Karabük Safranbolu'da okullar tatil mi?

1 Mart 2019 Cuma yarın Karabük Safranbolu'da yarın okullar tatil mi kar tatili

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konaklar beyaza büründü. 

Kentte dün başlayan kar yağışı gece etkili olurken, Tarihi Çarşı bölgesinde Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturdu. 

Beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar, Tarihi Çarşı bölgesine hakim tepe olan Hıdırlık Seyir Terası'ndan bakıldığında, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

1 Mart 2019 Cuma yarın Karabük Safranbolu'da okullar tatil mi sorusuna yönelik henüz bir açıklama gelmedi

Etiketler; #safranbolu #karabük
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