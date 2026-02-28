1 Mart Pazar günü kar yağacak 9 şehir belli oldu!
Meteoroloji’den beklenen haber geldi. Mart kapıdan baktıracak cinsten bir soğuk hava dalgası kapıda. 1 Mart Pazar günü lapa lapa kar yağışı beklenen şehirler açıklandı. İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı? Pazar günü hangi illere kar yağacak? İşte yanıtı...
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 1 Mart 2026 Pazar günü bazı bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor.
İşte kar yağışı uyarısı yapılan o iller:
Tokat
Sivas
Gümüşhane
Bayburt
Artvin
Ardahan
Kars
Ağrı
Iğdır