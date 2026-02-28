1 Mart Pazar günü kar yağacak 9 şehir belli oldu!

Meteoroloji’den beklenen haber geldi. Mart kapıdan baktıracak cinsten bir soğuk hava dalgası kapıda. 1 Mart Pazar günü lapa lapa kar yağışı beklenen şehirler açıklandı. İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı? Pazar günü hangi illere kar yağacak? İşte yanıtı...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
1 Mart Pazar günü kar yağacak 9 şehir belli oldu! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 1 Mart 2026 Pazar günü bazı bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor.

İşte kar yağışı uyarısı yapılan o iller:

1 10
1 Mart Pazar günü kar yağacak 9 şehir belli oldu! - Resim: 2

Tokat

2 10
1 Mart Pazar günü kar yağacak 9 şehir belli oldu! - Resim: 3

Sivas

3 10
1 Mart Pazar günü kar yağacak 9 şehir belli oldu! - Resim: 4

Gümüşhane

4 10
1 Mart Pazar günü kar yağacak 9 şehir belli oldu! - Resim: 5

Bayburt

5 10
1 Mart Pazar günü kar yağacak 9 şehir belli oldu! - Resim: 6

Artvin

6 10
1 Mart Pazar günü kar yağacak 9 şehir belli oldu! - Resim: 7

Ardahan

7 10
1 Mart Pazar günü kar yağacak 9 şehir belli oldu! - Resim: 8

Kars

8 10
1 Mart Pazar günü kar yağacak 9 şehir belli oldu! - Resim: 9

Ağrı

9 10
1 Mart Pazar günü kar yağacak 9 şehir belli oldu! - Resim: 10

Iğdır

10 10
Hava durumu kar yağışı istanbula kar yağacak mı ankara