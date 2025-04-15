1 mayıs 2025 perşembe günü resmi tatil mi?

Evet, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü resmi tatil. Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile okullar kapalı olacak. Özel sektör kurumlarının büyük çoğunluğu da bu tarihte çalışmayacak.

12 Eylül askeri yönetimi döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009 yılında yeniden “Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanmaya başlanmış ve resmi tatil ilan edilmiştir.

1 Mayıs 2025 hangi güne denk geliyor?

Bu yıl 1 Mayıs, Perşembe gününe denk geliyor. Tatilin hafta içine denk gelmesiyle birlikte, kamu çalışanları ve öğrenciler 1 gün izinli olacak.