1 Mayıs bilançosu: 78 ilde kutlama, 409 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, ülke genelinde 78 ilde toplam 212 etkinlik düzenlendiğini, 286 bin 584 vatandaşın bu kutlamalara katıldığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
1 Mayıs bilançosu: 78 ilde kutlama, 409 gözaltı
Yayınlanma:

İstanbul başta olmak üzere bazı illerde izinsiz gösterilerde arbede yaşandığını belirten Yerlikaya, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet nedeniyle İstanbul’da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da 1 kişi olmak üzere toplam 409 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Taksim’de sembolik olarak düzenlenen anma programına da değinen Yerlikaya, "Taksim Meydanı’nda çelenk sunma ve Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakma etkinliği kapsamında 13 sendikanın organize ettiği programda 817 kişi yer aldı" dedi.

Yerlikaya, 1 Mayıs’ın güvenli bir şekilde geçmesi için yurt genelinde 122 bin 777 polisin görev yaptığını vurgulayarak, "Büyük bir özveriyle görev yapan tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Perinçek’ten 1 Mayıs mesajı: İşçi sınıfı bu sürece damga vuracakPerinçek’ten 1 Mayıs mesajı: İşçi sınıfı bu sürece damga vuracakGündem
Yerli üretim yetmedi: 1 milyon ton mısır ithal edilecekYerli üretim yetmedi: 1 milyon ton mısır ithal edilecekYurt
1 mayıs gözaltı
Günün Manşetleri
Emekçinin sesi Kartal’dan yükseldi
Perinçek’ten 1 Mayıs mesajı
1 milyon ton mısır ithal edilecek
Az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alınıyor
Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı!
İstanbul'da nisan enflasyonu belli oldu
Çiğli Belediyesi işçileri 1 Mayıs’ta Ankara yolunda
Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı
1 Mayıs'ta İstanbul'da olağanüstü güvenlik
28 il için sarı kodlu uyarı
Çok Okunanlar
Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı! Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı!
İslam Memiş o güne işaret etti: Yatırımcıya 'fırtına' uyarısı İslam Memiş o güne işaret etti: Yatırımcıya 'fırtına' uyarısı
Uzman tarih verdi: Marmara’daki büyük depremin zamanı belli oldu mu? Uzman tarih verdi: Marmara’daki büyük depremin zamanı belli oldu mu?
ŞOK Market duyurdu: Ne alırsan 25 TL! ŞOK Market duyurdu: Ne alırsan 25 TL!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum