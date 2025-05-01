1 Mayıs bilançosu: 78 ilde kutlama, 409 gözaltı

İstanbul başta olmak üzere bazı illerde izinsiz gösterilerde arbede yaşandığını belirten Yerlikaya, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet nedeniyle İstanbul’da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da 1 kişi olmak üzere toplam 409 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Taksim’de sembolik olarak düzenlenen anma programına da değinen Yerlikaya, "Taksim Meydanı’nda çelenk sunma ve Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakma etkinliği kapsamında 13 sendikanın organize ettiği programda 817 kişi yer aldı" dedi.

Yerlikaya, 1 Mayıs’ın güvenli bir şekilde geçmesi için yurt genelinde 122 bin 777 polisin görev yaptığını vurgulayarak, "Büyük bir özveriyle görev yapan tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.