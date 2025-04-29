1 Mayıs’a hazırlanıyorlar: Kamu işçileri ve sendikasızlara çağrı

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy ve Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete çalışmaları Ulusal Kanal’a anlattı.

Hakan Toy (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı):

“Son dönemde yaşadığımız ekonomik kriz, yükselen enflasyon ve düşen alım gücü nedeniyle çalışanlar çok zor bir süreçten geçiyor.”

“İnsanca yaşayabileceğimiz ücret ve koşullar için, işsizliğe, taşeronlaşmaya ve hayat pahalılığına karşı alanlara çıkmamız gerekiyor.”

“600 bin kamu işçisini ilgilendiren çerçeve protokol görüşmeleri önümüzde duruyor. Bu nedenle 1 Mayıs’ta gücümüzü ve taleplerimizi hükümete daha güçlü bir şekilde iletmek istiyoruz. Emek ve alın teri mücadelesini hep birlikte başarıya ulaştıracağımıza inanıyorum.”

İrfan Mete (Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı):

“Gelir vergisi başlı başına büyük bir sorun. Eskiden sadece asgari ücretin üzeri vergilendirilirdi. Şimdi yılda iki maaşımız doğrudan, dört maaşımız da dolaylı olarak vergiye gidiyor. Aldığımız her şeyden vergi kesiliyor.”

“Keşke bayram gibi bir 1 Mayıs kutlayabilsek. Ama ne yazık ki her yıl meydanlarda sıkıntılarımızı dile getiriyoruz. Umarım bu kez sesimiz duyulur.”

“1 Mayıs sadece sendikalıların değil, sendikasız işçilerin, çiftçilerin, emeklilerin, memurların ve özellikle gençlerin de katılması gereken bir gün. Ne kadar kalabalık olursak sesimiz o kadar güçlü çıkar. Ezilen tüm kesimlerin bu mücadelede yer alması gerekiyor.”