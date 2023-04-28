1 Mayıs'ta okullar tatil mi?
1 Mayıs okullar tatil mi, sorusunun yanıtı İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Emek ve Dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs tarihi bu yıl hafta içi günü olan Pazartesi gününe denk geliyor. Peki 1 Mayıs Pazartesi okul var mı, 1 Mayıs resmi tatil mi?
1 Mayıs okullar tatil mi, sorusunun yanıtı İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Emek ve Dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs tarihi bu yıl hafta içi günü olan Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil günlerinde, belediyeler, valilikler, noterler, aile hekimliği gibi kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar kapalı oluyor. İşçi bayramı olarak da bilinen Emek ve Dayanışma günü anlam ve önemine ilişkin yurt genelinde çeşitli etkinlikler tertip ediliyor. İşçi ve emekçilerin bayramı olan 1 Mayıs Dünya üzerinde birçok ülkede kutlanıyor. Peki 1 Mayıs Pazartesi okul var mı, 1 Mayıs resmi tatil mi? İşte, bu sorunun yanıtı…
1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? PAZARTESİ OKUL VAR MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dünyada olduğu gibi ülkemizde de resmi tatil tarihleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple 1 Mayıs Pazartesi günü İlkokul, ortaokul ve lise ile birlikte okul öncesi eğitim kurumları, üniversiteler ve diğer pek çok eğitim kurumu kapalı olacak.
1 Mayıs işçi bayramının bu yıl Pazartesi gününe denk gelmesiyle öğrenciler, hafta sonu ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü toplam üç gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 2 Mayıs Salı günü kaldığı yerden devam edecek.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Emek ve Dayanışma günü, işçiler ve emekçiler için kültürel öneme sahip günlerden birisi olduğu için resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 2023 yılında 1 mayıs tarihi Pazartesi gününe denk geldiğinden bugün resmi tatil olacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü 22 Nisan 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilerek 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
1 MAYIS’TA HANGİ KURUMLAR KAPALI?
1 Mayıs resmi tatil olduğundan başta okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak. Bununla birlikte kamu kurumlarından olan belediyeler, noterler, vergi daireleri bugün vatandaşlara hizmet vermeyecek. Sağlık ocağı olarak da bilinen Aile Hekimlikleri resmi tatillerde kapalı olmaktadır. Hastanelerin acil servis bölümleri, tüm özel günlerde olduğu gibi açık olacaktır.