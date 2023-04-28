1 Mayıs'ta okullar tatil mi?

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? PAZARTESİ OKUL VAR MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dünyada olduğu gibi ülkemizde de resmi tatil tarihleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple 1 Mayıs Pazartesi günü İlkokul, ortaokul ve lise ile birlikte okul öncesi eğitim kurumları, üniversiteler ve diğer pek çok eğitim kurumu kapalı olacak.

1 Mayıs işçi bayramının bu yıl Pazartesi gününe denk gelmesiyle öğrenciler, hafta sonu ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü toplam üç gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 2 Mayıs Salı günü kaldığı yerden devam edecek.