1 Mayıs'ta polise saldıran 29 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislere taşlı, sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüphelinin, olaydan sonra kaçtıkları adreslerde yakalandığını belirtti.

'TEK TEK YAKALAYIP ADALETE TESLİM EDECEĞİZ'

Yerlikaya, "Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer şahısları yakalamaya yönelik operasyonlarımız devam ediyor. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz." dedi.